Hispaanias keelatakse koerte välimust muutvad protseduurid

Taoliste protseduuride tegemine oli hiljuti arutlusel Hispaania kongressis ja kongress võttis vastu seaduse, mis kõik eelpool mainitud tegevused keelab. Vasakpoolse erakonna Podemos juht Pablo Iglesias ütles, et iga koeraomanik teab seda head tunnet, kui koer tuleb pärast pikka tööpäeva tervitama, liputab saba ja teeb mõne rõõmsa haugatuse. Tema jaoks jääb arusaamatuks, miks soovib mõni koeraomanik seda muuta, kirjutab Local.

Peamiselt on jahimehed need, kes on lasknud koera saba eemaldada. Põhjuseks tuuakse see, et koera saba külge kogunevad metsas käies näiteks takjad, mis võivad koerale ebamugavust valmistada. Kui sabaeemaldamise operatsiooni ei tehta aga korrektselt, siis saadavad koera tervisemured kuni elu lõpuni.

«Sabaeemaldamine omaniku tuju tõttu on puhas julmus,» ütles sotsiaaldemokraatliku erakonna PSOE liige Zaida Cantera.

Uue seaduse kohaselt on sabaeemaldamine üks neist protseduuridest, mida pole enam lubatud teha. Küll aga on seaduses märgitud, et kui veterinaar leiab, et looma tervise seisukohast on sabaeemaldamine vajalik, siis tohib selle erandkorras läbi viia.

Juba enne seaduse vastuvõtmist oli sabaeemaldamine keelatud näiteks Madridis ja Andaluusias, ent see tekitas olukorra, kus jahimehed käisid seda protseduuri tegemas teistes piirkondades.