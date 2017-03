Video: viie jalaga lambatall keksleb rõõmsalt mööda aasa

10-aastane Zara aitas isal lambatalle ilmale aidata ja nad mõlemad olid väga üllatunud, kui märkasid, et tallel on viis jalga. Zara ja tema vend Jake panid tallele nimeks Forest ning palusid isa, et nad võiksid talle lemmikloomaks jätta.

Kui välja arvata viies jalg, mis on teistest umbes poole lühem ja mida talleke kasutada ei saa, on tegemist terve ning rõõmsameelse loomakesega.

