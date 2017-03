Lemmikloomadele loodud nutiseadmed koguvad populaarsust

Petble on üks neist aktiivsusmonitoridest, mida saab kinnitada koera või kassi külge. Ava Lui, kel on kodus kolm kassi, ostis igale lemmikule Petble'i seadme. Üks tema kassidest, seitsme-aastane lühikarvaline Siu Wong, on üsna kogukas ja see oli ka põhjuseks, miks naine oma kassidele aktiivsusmonitorid soetas.

Petble on sünkroniseeritud Lui telefoniga ja naine saab igal ajal jälgida, kui palju tema kassid liiguvad, söövad ja vett tarbivad. Samuti saab ta teada, millal kassid magavad.

Petble'i hinnaks on umbes 106 eurot, kuid Lui sõnul on see seade seda summat väärt. Lui ütles, et kassid on tema jaoks väga olulised ja mida paremini ta nende eest hoolitseb, seda vähem peab ta loomaarsti juures käima.

Petble'i tootjaks on Hiina tehnoloogiaettevõte nimega SUGA. SUGA juhatuse esimees Ng Chi Ho rääkis, et varem oli nii, et Hiina loomaomanikud söötsid oma lemmikutele peamiselt toidujäänuseid, nüüd on aga hakatud lemmikute tervisele rohkem tähelepanu pöörama ja ostetakse õiget loomatoitu.

Tema sõnul tunnevad Hiina loomaomanikud väga suurt huvi erinevate seadmete vastu, mis aitavad lemmiku tegemistel ja tervisel silma peal hoida. Populaarse tootena tõi ta välja nutikausi, mis mõõdab täpselt ära, kui palju on kausis toitu ja mis on selle koguse toiteväärtus. Praegu töötavad teadlased selle kallal, et luua seade, mis aitaks mõõta ja salvestada lemmikloomade emotsionaalset seisundit.