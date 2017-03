Pere sai lõpuks vastuse oma «illegaalse» koera kohta

Aurora loomakaitse tellis DNA-testi, mis tõestas, et Capone ei ole hundi ja koera segu, vaid on lihtsalt tavaline koer. «Lõpuks ometi saime häid uudiseid,» rõõmustas Capone'i omanik Tracy Abbato.

Fox kirjutab, et Abbato perekond võttis Capone'i umbes kümne aasta eest loomade varjupaigast. Varjupaigas oli Capone kirjas kui Saksa lambakoera segu ja ka veterinaar, kelle poole pere pöördus, kinnitas sama.

Ent kui Capone veebruarikuus esimest korda oma koduaiast jooksu pistis ja varjupaika jõudis, teatati sealt, et koera käitumine ja füüsilised tunnusjooned viitavad sellele, et üks tema vanematest võis olla hunt. Varjupaiga sõnul on tegemist «illegaalse» koeraga ja nad keeldusid perele looma tagastamast enne, kui DNA-testi tulemused pole teada.

Kui oleks selgunud, et Capone on tõesti pooleldi hunt, oleks tulnud ta toimetada kas huntide varjupaika või magama panna.

«Ma tahan, et kõik saaksid teada, et ta pole hunt,» ütles Tracy Abbato. «Meie oleme seda kogu aeg teadnud.» Naise sõnul on võitlus oma koera tagasisaamise nimel olnud emotsionaalselt väga kurnav, aga ta on saanud palju toetussõnu loomasõpradelt üle maailma.