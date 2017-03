Kassiomanik küsib: miks kiisu mind pidevalt lakub?

Kassid lakuvad ennast ja kassipoegi hügieeni ning tervise tõttu. Kassi kare keel on justkui kamm, mis aitab karvapusasid lahti harutada. Lakkudes saab karvkattest eemaldada ka parasiite. Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et regulaarne lakkumine näitab, et kass on terve ja temaga on kõik korras. Kui kass on haige, siis ei pruugi ta enda eest kuigi palju hoolt kanda ja võib näha räsitud välja, kirjutab iHeartCats.

Kassid lakuvad tihtipeale ka omanikke, kuigi tegelikult inimesed seda eriti ei vaja ega armasta. Dr Primm ütles, et kassi jaoks on lakkumine ennekõike moodus enda karvkatte puhastamiseks, kuid samas on see ka tegevus, mis aitab kaaslastega tugevamaid sidemeid luua. Meile võib tunduda, et kassid pole kuigi sotsiaalsed, kuid tegelikult on küll. Kassid saavad edukalt üksinda hakkama, kuid nad on suutelised tegutsema ka grupis.

Mitmekesi koos elavad kassid lakuvad tihtilugu üksteist, kuna sel moel näitavad nad välja oma hoolimist. See võib olla ka põhjuseks, miks kassid inimesi lakuvad – nad näevad meis oma kaaslasi ja tahavad oma õrnu tundeid kuidagi väljendada. Kui kass sind limpsib, siis mõtle nii, et ta soovib, et sa oleksid puhas, parasiitidest vaba ja ta tahab sinuga tugevamat sidet luua. Sa meeldid talle ja ta hindab su seltskonda.