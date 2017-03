Pilk peale: need on selle nädala parimad loomafotod

1. Pontsakas kass kõnnib Venemaal Volga jõe jääl.

Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

2. Lõuna-Aafrikas Port Elizabethi äärelinnas asuvas looduspargis tehtud foto ninasarvikust ja tema kolmekuusest pojast.

Caters News Agency/Scanpix

3. Prints Harry osales sõjaveteranide vaimse tervise konverentsil ja võttis sõna ühe paneeldiskussiooni ajal. Abikoer Cooper pidas printsi sõnavõttu ilmselgelt igavaks.

Kirsty Wigglesworth/AFP/Scanpix

4. Üks hollandlanna võttis valima minnes ka koera kaasa ja tundub, et pärast hääletuskabiinis käimist soovis koer kangesti teada, kelle poolt perenaine hääletas.

Dylan Martinez/Reuters/Scanpix

5. Sydneys asuva Taronga loomaaia kääbusjõehobu Kambiri koos pojaga. Kääbusjõehobu poeg on üsna haruldane nähtus, Taronga loomaaias pole varem neid poegi sündinud.

Paul Fahy/AFP/Scanpix

6. Kalamehed Venemaal Volga jõel koos kassiga, kes ilmselt lootis heale kalasaagile.

Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

7. Kahenädalane gorillabeebi mõnuleb Frankfurdi loomaaias oma ema süles. Emasel gorillal sündisid kaksikud pojad, kuid üks neist suri kahjuks.

Michael Probst/AP/Scanpix

8. Myanmaris asuva Yangoni loomaaia hirv. Yangoni loomaaed asutati 1906. aastal ja see on Myanmaris suuruselt teine loomaaed. Seal on üle 150 loomaliigi.

Xinhua/Sipa USA/Scanpix

9. Inglismaal Cornwallis asuva Tregullase farmi lammas koos tallekestega, kel vanust kõigest nädal. Lammaste poegimise periood olevat sel aastal seal piirkonnas varakult alanud.

Ben Birchall/PA Wire/PA Images/Scanpix

10. Teraapiakoer Atila aitab vaimse tervise häiretega ja õpiraskustega inimesi. Pildil on ta Põhja-Hispaanias ühes raviasutuses, kus patsientide mõnusad paid panid Atila magama.