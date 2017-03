Kümme põhjust, miks kassile ei meeldi kausist vett juua

Kassidel pole harjumuseks vett juua, mistõttu on oluline, et omanik leiaks mooduse, kuidas kassi keha saaks vedelikku, et tal ei tekiks vedelikupuudust. Kass võib keelduda kausist vett joomast, kuid sellisel juhul tuleks probleemile mingisugune lahendus leida. Kassi paremaks mõistmiseks toome portaali iHeartCats abiga teieni kümme põhjust, miks mõnele kassile ei meeldi vett kausist juua.

1. Voolavat vett kass kuuleb, seisvat mitte. Kassidel on väga terane kuulmine, aga kausis seisev vesi ei tee teatavasti mingisugust häält. Voolava või tilkuva vee hääl tõmbab aga kohe kassi tähelepanu.

2. Kass saab toidust ka vee kätte. Kui kass sööb vedelaid konserve, siis ta saab ka nendest teatud määral vedelikke. Kui su kass on siiani vaid krõbinaid söögiks saanud, siis paku talle kindlasti ka vedelaid sööke, sest reeglina need maitsevad kiisudele.

3. Nurgas seisev veekauss muudab kassi haavatavaks. See on eriti oluline kodudes, kus elab mitu kassi. Kassid tunnevad, et kui nad keeravad teistele kassidele selja, et süüa või juua, siis on oht, et teised kassid ründavad neid. Liiguta veekauss kohta, kus kass tunneb end turvalisemalt.

4. Kassi sisetunne ütleb, et seisev vesi ei pruugi olla ohutu. Kui väljas jääb vesi mõnda kaussi või ämbrisse seisma, siis võivad seal hakata vohama bakterid, mis võivad kassi tervisele negatiivselt mõjuda. Voolav vesi on üldiselt puhtam ja sellepärast kassid seda eelistavadki.

5. Voolav vesi on jahedam ja sisaldab rohkem hapnikku. Tänu sellele on ka vee maitse meeldivam.

6. Tilkuva veega on tore mängida. Kui jätad kraanist vee tilkuma, siis võib juhtuda, et su kiisu asub agaralt veetilkasid püüdma. See on tema jaoks kordades huvitavam, kui seisva veega mängimine.

7. Kassile ei pruugi meeldida see, kui vurrud puudutavad veekaussi. Mõni pirtsakam kass ei salli seda, kui veekausist juues vurrud vastu kausiääri puudutavad. Samas on ka neid kasse, kellele meeldib klaasist vett limpsida.

8. Kassile ei pruugi meeldida toasoe vesi. Kraanist voolav vesi võib olla jahedam, kui kausis seisev vesi ja arvestades seda, kui valivad võivad kassid olla, võib see olla ka põhjuseks, miks ta ei soovi kausist juua. Lisa kassi veekaussi paar jääkuubikut, äkki see pakub talle rohkem huvi.

9. Toidukausi läheduses olev veekauss võib kassi silmis räpane olla. Looduses elavad kassid on õppinud, et saakloomade veri ja jäänused võivad joogivett reostada. Tõsta kassi veekauss toidust kaugemale, kuna see võib olla põhjuseks, miks kass kausist ei joo.

10. Kassile ei pruugi meeldida kraanivee maitse. Kraaniveel võib olla mõni selline maitse, mida inimene ei taju, aga mis kassi häirib. Paku kassile vahelduseks pudelivett ja vaata, kas see meeldib talle ehk rohkem.