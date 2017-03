Liigutav lugu: tsirkusest päästetud lõvi leidis südamedaami

Breakwell õppis veterinaariks Austraalias ja pärast õpingute lõppu hakkas tegelema metsikute loomade päästmisega Aafrikas ning teistestki riikides. Eelmise aasta aprillis ravis Breakwell isast lõvi, kes sai nimeks Simba ja nende kahe vahel tekkis eriline side, kirjutab The Dodo.

«Ma armusin temasse kohe ja mu sümpaatia muutus suuremaks siis, kui kuulsin Simba minevikust,» rääkis Breakwell. Simba sündis 2005. aastal ühes Prantsusmaa loomaaias. 2012. aastal päästeti ta ühe loomatreeneri käest, kes hoidis Simbat pisikeses veokis ja lasi loomal värsket õhku hingata vaid siis, kui veokit oli vaja seest puhastada. Värskes õhus olemine tähendas Simba jaoks puuris istumist. Lõpuks õnnestus ametnikel Simba treeneri käest päästa ja ta toimetati 2014. aastal Lilongwe loodusparki.

Kuna Simba oli tegutsenud tsirkustes ja veetnud palju aega puuris, esines tal erinevaid terviseprobleeme, mida Breakwell asus ravima. «Ta on eakas lõvi ja tema tervis peegeldab rasket minevikku, aga nüüd meeldib talle üle kõige värskes õhus jalutada ja päikeselaikudes pikutada,» rääkis Breakwell ja lisas, et Simba on kahtlemata tema jaoks üks meeldejäävamaid patsiente.

Kuigi Simba on kahtlemata võitnud Breakwelli südame, kuulub tema enda süda aga emasele lõvile nimega Bella. Bella toimetati Lilongwe loodusparki 2009. aastal. Bella oli looduspargi esimene emane lõvi ja temalgi oli üsna nukker minevik: ta päästeti ühes Rumeenia loomaaiast, kus ta oli aastaid elanud täielikus üksinduses.

Kõik muutus, kui Bella kohtas Simbat. «Simba ja Bella on peaaegu alati koos ning nad on kahtlemata parimad sõbrad,» sõnas Breakwell. «Simba kaitseb Bellat väga ja ta on korduvalt kaitsepositsiooni sisse võtnud, kui vabatahtlikud on Bellale liialt lähedale sattunud.»

Breakwelli sõnul on Simba küll väga kuningliku välimusega ja uhke lõvi, aga Bella on nende suhtes siiski juhipositsioonil ning kutsub Simbat korrale. «Simbal on nüüd vägagi lõõgastav elu ja ta võib oma suures puuris teha seda, mida hing ihaldab. Aga Bella peab sellega muidugi nõustuma,» ütles Breakwell.