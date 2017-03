Mida teha, kui kass pidevalt liivakastist liiva välja kraabib?

Liivakast on kassi jaoks tualett ja tavaliselt käitub ta seal alati samamoodi: kõigepealt uurib kass liiva koostist, seejärel kaevab väikse augu, kergendab ennast ja siis hakkab energiliselt oma väljaheidet liivaga katma. See on reeglina ka hetk, mil kastist võib kõige rohkem liiva välja lennata, kirjutab VetStreet.

Metsikud kassid käituvad samamoodi nagu kodukassid, aga end kergendades ei pea nad arvestama liivakasti suurusega. Kassidele meeldib õues olles näiteks mulda või liiva kaevata ja nad eelistavad selliseid pinnaseid. Ilmselt pole keegi näinud seda, kuidas kass keset muruplatsi endale augu kaevab, et häda teha. Väljas on suureks plussiks ka see, et kass saab oma käpad paremini välja sirutada ja kaugemalt mulda peale kraapida. Liivakastis saab ta liigutada vaid nii palju, kui kasti suurus seda teha lubab.

Kui liivakast on pealt lahtine ja madalate äärtega, siis pole mingi ime, et liiv võib üle ääre põrandale paiskuda. Tavaliste liivakastide valmistamisel pole tihtilugu arvesse võetud seda, kuidas kass seal käituda võib.

Kui kass kraabib iga kord liivakastist liiva välja, siis tasuks kaaluda uue liivakasti soetamist ja jälgida, et uue kasti servad oleksid kõrgemad (või soeta pealt kinnine kast). Liivakasti vahetades võiksid esialgu jätta ka vana kasti uue kõrvale, kuni kass õpib uut liivakasti kasutama. Seejärel võid vana eemaldada.

Liivakasti valides tuleks kindlasti arvestada oma kassi suurusega. Liivakast, mida kass väiksena kasutab, võib talle hiljem liiga ahistavaks muutuda, kuna pole piisavalt suur.