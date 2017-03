Uus-Meremaa lennujaamas lasti maha pommikoer

Sündmus leidis aset täna varahommikul, kui miski hirmutas pommikoer Grizzi. Koer tõmbas end vabaks ja pistis jooksu. Piloodid keeldusid töötamast seni, kuni koer lennuväljal ringi jookseb, kirjutab The Guardian.

Kohalik ajaleht New Zealand Herald kirjutab, et koer ei jooksnud ringi lennuradadel, vaid hoopis lennuvälja äärealadel. Lennujaama töötajad üritasid teda kolm tundi kätte saada, kuid see ei õnnestunud, ja lõpuks lasi politsei koera maha.

Lennujaama esindaja Lisa Mulitalo sõnul andsid töötajad endast parima, et koera kinni püüda. «Me kõik oleme juhtunu pärast väga kurvad,» lisas ta.

Grizzi surm on paljusid kurvastanud ja leitakse, et see oli täiesti tarbetu tegu. Sotsiaalmeedias ja isegi hommikustes telesaadetes on juhtumit arutatud ning leitud, et politsei oleks saanud kasutada ka uinutipüssi, kuid millegipärast seda ei tehtud.

Kohaliku loomakaitse esindaja Hans Kriek ütles, et tal on raske seda juhtumit mõista. Tema sõnul ei saa ettekäändeks olla see, et politseil polnud uinutipüssi. «Väidetavalt ajasid nad koera kolm tundi taga. Selle ajaga oleks saanud uinutipüssi näiteks loomaaiast tuua,» leidis Kriek.

Grizz treenis pommikoeraks ja asus Aucklandi lennujaamas tööle eelmise aasta maikuus. Kuue kuu pärast oleks ta treeningperiood lõppenud. Tema treeneriks oli Noel Thorburn, kes on lennujaamades töötanud üle 30 aasta. Thorburni poeg Nicky kirjutas sotsiaalmeedias, et ta isa mõistab, et koera mahalaskmine oli «viimane võimalus» ja et isa on «väga endast väljas».