Päevakäpp: rõõmsameelne Kutsi ootab kodupakkumisi

Praegune hoiukodu iseloomustab Kutsit järgnevalt: Iseloomu poolest on Kutsi vahva tegelane, kellele meeldib joosta, hüpata, sitsida ja kes on maiuse nimel nõus tegema igasuguseid vahvaid trikke. Kutsi on üks tore rõõmurull, kes võtab õhtul töölt naasva peremehe suure rõõmuga ja saba liputades vastu, seejuures ise aktiivselt hüpates ja peremehe nägu limpsides. Kutsile meeldib õues jalutada ja jälgi ajada. Vahepeal haugatab ta tervituseks mõnele koerale ning tuttavalt inimeselt oskab kavalalt paisid nuruda.

Loom24

Ehkki Põlvamaalt pärit, sobib Kutsi siiski ka tööl käiva linnainimese koeraks. Kui hommikul Kutsiga õues korralik jalutustiir ära teha, siis kaheksatunnise tööpäeva lõpuni kannatab ta ilusti ära ning pole tuppa ebameeldivaid üllatusi jätnud. Laste ja kassidega saab Kutsi hästi läbi, aga kui kass ei kipu eriti seltsiv olema, siis oskab Kutsi kenasti vajalikku distantsi hoida. Praegusel hoiukodul pole Kutsi kohta ühtegi halba sõna öelda. Kuna Kutsi võib olla kohati aldis allergiatele, tuleb tähelepanelik olla, millega tema toidukaussi täita.

Kui soovid Kutsit just oma sõbraks ja kaaslaseks, siis täida loomasoovija ankeet. Lisainfot Kutsi kohta saab aadressilt info@loomakaitse.ee.