Kass luusis hooldekodu ümbruses ringi, kuni talle lõpuks tööd pakuti

«Ta kuulub nüüd meie perre. Ta aitab patsiente ja kolleege ning me armastame teda,» ütles hooldekodu administraator Carmen. Paljudel hooldekodu elanikel on kunagi olnud lemmikloomad ja Oreo tuletab neile seda toredat aega meelde, kirjutab Bored Panda.

Kolleegid jagavad sageli omavahel Oreost tehtud pilte. Oreol on vaba voli hooldekodus ringi liikuda ja õhtuti on teda nähtud ka vastuvõtulauas istumas. Seepeale on kolleegid nalja visanud, et Oreo teeb ületunde ja vastab telefonile, kui kedagi teist pole.