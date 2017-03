Internetis lööb laineid «ratastoolis» kuldkala

Kuldkalal on deformeerunud põis, mis kubises bakteritest ja parasiitidest. Selle tulemusel võivad kuldkalad hõljuda veepinnal või ujuda tagurpidi. Ebamugavuste vältimiseks meisterdati väiksele kalale «ratastool», mis aitab tal õigesti ujuda, kirjutab Good Housekeeping.

Antud kuldkala hulpis oma tervisemure tõttu pidevalt akvaariumi põhjas ja üks loomasõber otsustas kalakest aidata. Kuldkalast tehtud pilti on sotsiaalmeedias jagatud kümneid tuhandeid kordi ja loomafännid on sellest lahendusest vaimustuses.

«Ratastooli» valmistanud mees ütles, et see oli väga lihtne. «Lisasin «tooli» alla raskusi ja peale midagi, mis aitaks tal ulpida. Aeglaselt hakkasin tükikesi vähemaks võtma, saavutamaks õiget tasakaalu, et kalal oleks kerge ujuda ilma, et ta peaks midagi rasket endaga kaasa vedama,» selgitas mees.

Eile anti Twitteris teada, et kalakesel läheb hästi ja hiljuti sai ta veelgi mugavama «tooli».

Just wanted to let you guys know wheelchair fish is still doing well and got an even more comfortable wheelchair pic.twitter.com/AwjeJU0pFL