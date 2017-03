Miks kassid oma nägu kõige ja kõigi vastu hõõruvad?

Kassidel on näopiirkonnas mitmes kohas lõhnanäärmed. Need näärmed paiknevad näiteks suu ümbruses, lõual, näo külgedel, kaelal ja ka kõrvade juures. Kui kass mõnda eset või inimest oma näoga hõõrub, siis teeb ta seda selleks, et hõõrutavat objekti oma lõhnaga märgistada, kirjutab VetStreet.

Kassid märgistavad lõhnaga tavaliselt mööbliesemete nurkasid, kuid nad võivad oma nägu hõõruda ka vastu mõne raamatu või karbi nurka. Isased kassid teevad seda rohkem kui emased.

Kassid võivad hõõruda ka neid kohti, mida on mõni teine kass juba varem hõõrunud. Ka sellel võib olla mitu põhjust: kass tahab teistele kassidele märku anda, et ta on selles kohas käinud või soovib ta teisi hoiatada, et see koht kuulub tema territooriumile. Kui kass tunneb mõnes kohas teise kassi lõhna, võib see talle ka hoiatava signaali saata ja kass tahab sealt kiirelt plehku pista, et vältida konflikte.

Inimesi võivad kiisud hõõruda ka selleks, et inimese lõhna enda külge saada. Sel viisil näitab kass, et sa meeldid talle või siis kuulub see ta tervituse juurde. Kui kodus elab mitu kassi, siis nad võivad ka üksteist tervituseks näoga hõõruda.