Varjupaik ei taha perele «illegaalset» koera tagasi anda

See oli esimene kord, kui 10-aastane Capone koduaiast välja lipsas, aga kui perekond koerale kohalikku varjupaika järele läks, keelduti koera tagasi andmast. Varjupaigas selgitati, et Capone on illegaalne lemmikloom, kuna tegemist on koera ja hundi järglasega, kirjutab Mother Nature Network.

Kuigi USAs pole kehtestatud üleriigilist keeldu, mis ei lubaks taolisi koeri kodudes pidada, on mõni osariik sellise keelu siiski kehtestanud.

Capone'i omanik Tracy Abbato sõnas, et ta on 100 protsenti kindel, et nende koer ei ole hunt. Capone on varjupaigast võetud koer ja Abbato rääkis, et neile öeldi, et tegemist on Saksa lambakoera seguga. Ka loomaarst kinnitas sama.

Nüüd, kui Capone kümme aastat hiljem taas varjupaika jõudis, leidsid ametnikud, et tegemist on pooleldi hundiga, kuna koera käitumine ning füüsilised tunnused viitavad sellele. Vahetult pärast koera varjupaika saabumist tehti ka DNA test, mille tulemusi veel oodatakse. Kui selgub, et ta on tõesti pooleldi hunt, siis on kaks varianti: Capone viiakse huntide varjupaika või pannakse magama.

Abbatod pöördusid asjaga kohtusse, et koer tagasi saada. Kulude katmiseks on loodud ka veebileht, mille kaudu saab Abbatosid rahaliselt toetada. Capone on tänaseks varjupaigas oodanud üle kahe nädala.

«See on minu jaoks raske. See on mu laste jaoks raske. Ta on pereliige. Ta on meiega olnud kümme aastat, me igatseme teda,» lausus Tracy Abbato.