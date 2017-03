Mitu head põhjust, miks võiks koera enda voodisse magama lubada

Paljud koeraomanikud ilmselt nõustuvad, et koeraga voodi jagamine on üsna mõnus. Kui vahel tähendabki see unetut ööd, siis antakse see koerale kiirelt andeks. Shareably tõi välja mitu head põhjust, miks võiks koera magamistuppa ja isegi voodisse lubada.

1. Koer parandab su tervist

Uuringud on näidanud, et koera seltsis olemine, ka magamise ajal, muudab inimese tervemaks ja õnnelikumaks. Teadlased on kindlaks teinud, et koerad aitavad vähendada ka südamehaiguste riski. Teadlased usuvad, et koerad mõjuvad inimese tervisele niivõrd hästi tänu sellele, et aitavad vähendada stressi ja kolesterooli. Kui sul on hiljuti südamega probleeme olnud, siis aitaks koer sul kiiremini taastuda.

2. Tänu koerale magad paremini

Unetuse käes vaevlevad inimesed on kinnitanud, et kui koer on voodis, on neil kergem magama jääda. Koera kohalolu aitab päevamuresid ja stressi unustada ning koera rahulik hingamine võib mõjuda uinutavalt. Külmal õhtul on mõnus soe koer kaissu võtta, sest koera tavapärane kehatemperatuur on inimese omast kõrgem. Koera kohalolu pakub inimesele ka turvatunnet, eriti siis, kui mõni halb unenägu peaks painama.

3. Koer tekitab turvalise tunde

Kui elad üksinda, siis võib voodis olev koer tekitada turvatunnet ja tänu sellele jääd kiiremini magama. Samuti võid kindel olla, et kui keegi peaks su koju sisse murdma, annab koer sulle sellest märku. Kui koer su und valvab, võid muretult magada.

4. Koer aitab depressiooniga toime tulla

Uuringud on näidanud, et koerad parandavad depressiivsete inimeste meeleolu. Koerad pakuvad inimestele tingimusteta armastust ega kritiseeri kunagi, mistõttu on kerge koerale oma õrnemat külge näidata. Koera paitamine tõstab ka head tuju tekitava hormooni taset, mis aitab paremini lõõgastuda. Kui su meeleolu on must ja sul pole kellegagi rääkida, siis koer oleks ideaalne kaaslane.

5. Koerale meeldib su voodis olla

Koer tahab tunda end mugavalt ja turvaliselt. Kuna koer on seltskondlik loom, siis eelistab ta olla pereliikmete vahetus läheduses. Kui voodi pole piisavalt lai selleks, et sinna mahuks sina, su partner ja teie koer, siis tekitage koerale koht näiteks voodijalutsisse või meisterdage talle eraldi magamiskoht, mis oleks teie voodile võimalikult lähedal.