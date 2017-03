Päevakäpp: südametemurdja Villi ootab uut omanikku

Turvakodus on selgelt näha, et kui Villi oleks inimene, siis ta oleks umbes kolmeaastane uudishimulik ja krutskeid täis poisike. Turvakodus toimetusi tehes avastavad vabatahtlikud sageli, et järsku on nende selja taha ilmunud pisike Villi, kellel krutskite tuluke silmis vilgub. Tema pilgus on niivõrd palju hellust, et kõik südamed sulavad nagu jäätised suvise kuuma käes.

Villi on üks turvakodu hoolealustest, kes seinal olevat Kassi Rally ratast kasutab. Seal võib Villi veeta kümneid ja kümneid minuteid. Võib-olla loodab Villi, et mida kiiremini ja kauem ta kõnnib, seda rutem tuleb temani tema uus ja hea päriskodu? Siiani pole aga kahjuks tema pere veel talle turvakodus vastu «jalutanud»…

Kui vahva Villi sulatas su südame, siis kirjuta talle info@kassideturvakodu.ee.