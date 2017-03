Vabatahtlikuna kasside turvakodus ehk teraapia 50 kassiga

Ent sotsiaalmeediasse toredate tekstide kirjutamine pole sugugi ainus ülesanne, millega Kasside Turvakodu erinevad vabatahtlikud tegelevad. Käisime märtsi alguses Tallinnas asuvas kassitoas külas, et saada vabatahtlike tööst veidi aimu. Selgus, et pole asja, millega vabatahtlikud hakkama ei saaks. Meie külastuse ajal oli turvakodus 46 kassi ja kuigi igaüks neist tahaks kolida päris oma koju, kust ei peaks enam kunagi lahkuma, hoolitsevad vabatahtlikud selle eest, et kassitoas elades oleks kiisudel võimalikult mõnus olla.

Turvakodu vabatahtlike koolitaja Kätlin Rebane on kasside eest hoolitsenud juba viis aastat ja tema sõnul on see täielik teraapia. Kuigi kassitoas tuleb õhtuti koristada, kiisude liivakaste puhastada ja mõnele kassile ka rohtu anda, pole see Kätlini sõnul tüütu kohustus, vaid pigem hea võimalus argimurede unustamiseks.

Kerti Kulper

«Kassidega on alati väga lõbus, kuna kõik on isemoodi iseloomuga ja teevad erinevat sorti tsirkust vabatahtlikele. Pärast turvakodus käimist valdab mind alati rahulolu ja tuju on hea,» rääkis Kätlin. Viie aasta jooksul on ta kasside ja turvakodu kohta nii mõndagi õppinud. Näiteks teab Kätlin täpselt, millised on turvakodus kõige popimad kohad pikutamiseks. «Talvisel ajal kogunevad kassid kamina äärde. Kui kaminas tuli põlema panna, siis heidavad kiisud mõnusalt pesadesse pikali. Mõni on kõht taeva poole, mõni kerra tõmbunud, igaüks mõnusalt oleskledes,» sõnas Kätlin. Kevadel ja suvel armastavad kassid aga akende ääres istuda, sest võre vahelt on nii põnev nuusutada uusi lõhnu.

Pidevalt turvakodus kodu ootavate kiisudega tegeledes võib mõnda neist ka ära kiinduda ja on juhtunud, et vabatahtlikud tunnevad kurbust, kui mõni kass päriskoju kolib. Kätlini sõnul suhtub tema sellesse aga mõistuspäraselt ja on endale selgeks teinud, et päriskodu on kassi jaoks kõige parem lahendus ning pigem tuleks kojuminekute üle rõõmustada.

Igaüks leiab oma

Kui armastad kasse, aga mitte koristamist, siis tasub ikkagi end vabatahtlikuna üles anda, kuna turvakodu vabatahtlike ülesanded on väga mitmekesised. Loomulikult on neid, kes käivad kassitoas koristamas, kiisusid toitmas ja ravimas, aga kasse võib ka näiteks pildistamas käia või nendega niisama mängida. Meie külastuse ajal oli turvakodus naisterahvas, kes on võtnud oma südameasjaks lumivalge kassi nimega Lohe sotsialiseerumise. Aastaid tagasi olevat ta Lohele kodu leidnud, aga mõni aeg hiljem oli kass sealt tänavale sattunud. Lõpuks jõudis Lohe turvakodu kiisutuppa tagasi ja nüüd tuleb temaga tegeleda, kuna vahepeal tänaval elatud aeg on kassi pelglikuks muutnud.

Turvakodu kassidest rääkides ei saa kindlasti mainimata jätta Mürakat, keda nimetatakse turvakodu presidendiks. Mürakas on aukartustäratavalt suur ja ega tema iseloomgi välimusele alla jää. Kätlin rääkis, et ühele kassile oli kunagi vaja rohtu anda, ent see kass tegi ravi ajal kõvasti häält. Mürakas otsustas õigluse jalule seada ja astus «piinatava» kassi eest välja, näksates vabatahtlikke ning tiirutades nende ümber, et nad vaese kassi rahule jätaks.