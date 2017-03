Miks kameeleonid värvi muudavad?

Kameeleonid võivad värvi muuta kahel põhjusel. Kameeleonid teavad, et tumedad värvid neelavad ja heledad peegeldavad valgust. Nad saavad oma nahavärvi muuta vastavalt sellele, kas neil on parajasti külm või palav, kirjutab The Dodo.

Näiteks kui kameeleonil on külm, siis muudab ta oma nahavärvi tumedamaks; kui ta aga soovib end jahutada, muudab ta nahavärvi heledamaks. Seda võib võrrelda näiteks riiete vahetamisega: kui väljas on külm, paneme rohkem riideid selga. Kameeleonid kohanduvad vastavalt keskkonnale, ent nad ei muuda värvi kamuflaaži jaoks.

Teine põhjus on see, et kameeleoni kehavärv peegeldab tema meeleolu. Kameeleonid muutuvad tumedamaks siis, kui nad tunnevad hirmu ja heledamaks, kui nad on erutunud. Isased kameeleonid muudavad värvi rohkem kui emased, kes eelistavad meeleolu väljendamiseks heledamaid värvitoone.