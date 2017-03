Tšehhi loomaaias plaanitakse eemaldada valge-ninasarvikute sarved

«Me teeme seda ninasarvikute turvalisuse nimel,» ütles loomaaia esindaja Andrea Jirousova. Tema sõnul on oht täiesti reaalne, arvestades seda, mis Prantsusmaal juhtus. Jirousova keeldus avaldamast, millal sarvede eemaldamine täpselt aset leiab, kirjutab The Guardian.

Jirousova sõnul tehakse ninasarvikutele üldtuimestus ja nende sarved eemaldatakse mootorsaega. Lõpuks viilitakse teravad ääred üle. Ta ütles, et varem pole loomaaias seda tehtud salaküttide, vaid hoopis transportimise või terviseprobleemide ilmnemise tõttu.

Dvur Kralove loomaaias elab hetkel 21 erinevat ninasarvikut, nende hulgas ka kolm poega. Poegade sarvi ei eemaldata. See on ühtlasi ka ainus loomaaed maailmas, kus on edukalt õnnestunud haruldaste valge-ninasarvikute paaritus.

Mustal turul võib ninasarviku sarve kilohinnaks olla kuni 56 400 eurot. Kõige enam on ninasarvikute sarvede järele nõudlust Hiinas ja Vietnamis, kus sarvi kasutatakse rahvameditsiinis ja ka armurohuna.