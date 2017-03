Fotograaf Joel Sartore: me ei saa lasta loomadel surra ja loota, et see ei mõjuta inimesi

«Inimeste hoole all on umbes 12 000 loomaliiki, mina olen siiani pildistanud neist 6500. Ülejäänute pildistamiseks kulub ilmselt veel umbes 15 aastat,» ütles Sartore. Tema fotode taust on alati must või valge ja kõiki loomi kujutatakse piltidel ühesuuruselt, mis tähendab, et hiir on fotol sama suur kui jääkaru.

Sartore'i sõnul võimaldab portreepiltide formaat inimestel neile loomadele otse silma vaadata. «Kui me vaatame loomale või linnule silma, siis see puudutab meid,» lausus Sartore. «Need loomad poseerivad piltidel. Nad on intelligentsed ja ilusad, rõõmsad ja kurvad, õelad ja mängulised – nad ei erine eriti inimestest.»

Sartore loodab, et tema fotoprojekt «Photo Ark», mille nimi on inspireeritud Noa laevast, paneb inimesi mõtlema ja tegutsema veel enne, kui on liiga hilja. Erinevate lugude ja fotode abil on juba suudetud päästa loomi, kes on olnud väljasuremise ohus. «Esimene samm ongi see, et inimesed kohtuksid nende loomadega,» on Sartore veendunud.

«Ma isiklikult ei mõista, miks inimesed ei hooli õhust, mida hingame või veest, mida joome. Kui me päästame loodust, siis me päästame oma planeedi atmosfääri – need on asjad, mis meid elus hoiavad. Me ei saa lasta nii paljudel loomadel surra ja loota, et see ei mõjuta inimesi,» ütles Sartore.

Tema sõnul on probleemiks see, et inimesed on kolinud maalt linna ja nende tähelepanu kulub nüüd teistele asjadele. Inimesed ei mõtle sellele, et tänu mesilastele on meie taldrikutel puu- ja juurviljad.

Sartore teab mitmeid lugusid sellest, kuidas kliimamuutused on loomi segadusse ajanud. Näiteks on nahkhiired liiga vara talveunest ärganud, kuna kliima on soojemaks muutunud, samas pole nad leidnud piisavalt putukaid, keda süüa, et elus püsida. «Me saame maailma muuta. Me peame lihtsalt teadma, mida teha ja me peame huvi tundma,» lausus Sartore.

Joel Sartore projekti «Photo Ark» fotosid saab näha tema kodulehelt!