Miks kootakse kanadele kampsuneid?

Idee kanadele kampsuneid teha tekkis eelmise aasta lõpus ühe eakate kudumisklubi korraldatud üritusel. Idee algatajaks oli Erica Max, kes on kohaliku hariduskeskuse programmijuht. Hariduskeskuses elab umbes 25 kana ja neile kampsuneid vaja oligi, kirjutab The Dodo.

Maxi sõnul tuli kudumisklubi üritusel jutuks see, et kanadel on talveperioodil jahe, kuna nad vahetavad sulgi. Kui ilm peaks väga külmaks minema, siis võib see kanadele lausa ohtlik olla. «Üks asi viis teiseni ja kudumisklubi daamid pakkusid, et koovad kanadele kampsunid,» lausus Max.

Kudumisklubi liikmed leidsid internetist juhiseid, kuidas võiks kanadele kampsuneid teha, kuid sellegipoolest läks mõni eksemplar ka aia taha. «Üks naine võttis eesmärgiks kududa kampsun meie kõige väiksemale kukele. Ta on nii pisike, et teiste kampsunid olid talle ilmselgelt suured. Naine muudkui tõi uusi kampsuneid, kuni lõpuks üks sobis,» rääkis Max.

Tänu kudumisklubile on kanad sel talvel soojas olnud ja see on muutnud neid ka tootlikumaks. «Tõepoolest, nad munevad rohkem. See võib olla kokkusattumus, aga sel talvel oleme palju rohkem mune saanud,» nentis Max.