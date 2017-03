Päevakäpp: perenaisest ilma jäänud Tobi otsib uut kodu

Tobi on maailma kõige sõbralikum, rahulikum ning üleüldse väga ustav koer. Pikki aastaid oli Tobi truu sõber oma eakale perenaisele. Kui perenaine eelmise aasta algul suri, jäi Tobi siia ilma üksinda edasi redutama. Nõnda sattus vanapoiss Valga koduta loomade varjupaika. Kahjuks ootab ta seal juba möödunud aasta jaanuarist, ootab rohkem kui aasta, et keegi tuleks ja lõpuks ka temale oma kodu uksed avaks. Tema pilgust võib lugeda, et lootust ta kaotanud veel pole!

Tobi on väga korralik koer, kes võõraste peale küll haugub, kuid seda nii ennetamise mõttes. Mine tea, millised kavatsused sel võõral tema sõbraga on! Aga lastega klapib Tobil ikka väga hästi, sest laps = sõber!

Teiste koertega on tal üldiselt väga head suhted, eks Tobi jaoks sõltub kõik ikka sellest teisest koerast. Kui keegi temale liiga ei tee, on tema ka väga vastutulelik kaaslane. Samuti pole Tobi kunagi ketis olnud. Vana omanik hoidis teda kui omasarnast, ikka toas ja pidevalt temaga lobisedes.

Kui tundsid Tobis ära oma truu sõbra, kellega koos tema järgnevad elupäevad veeta, siis võta ühendust Valga koduta loomade varjupaigaga telefonil 52 99 880, alustuseks võid temaga kasvõi niisama jalutama minna!