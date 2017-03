Kuldne retriiver Brayan vajab heade inimeste abi

Märtsikuu esimesel päeval sattus Brayan kergesse purelusse hoiukodu teise koeraga ja tema vasak kõrv sai kriimustada. Õhtuks oli koer aga hakanud lonkama ja hoiukodu peremees otsustas kindluse mõttes loomade kiirabi poole pöörduda. Sel hetkel oli vasaku käpa vasakpoolne varvas paistes, kuid midagi hullu ei osanud keegi kahtlustada.

Järgmiseks päevaks oli paistes juba terve jalalaba ja 5. märtsiks oli põletik juba üsna hulluks läinud. Kuna selle ajani polnud erinevad raviviisid tulemust andnud, otsustati õnne proovida teises kliinikus.

Põletikust tekkinud haavad puhastati ja lasti teha kõik, mida arst sel hetkel soovitas. Tervest käpast tehtud röntgenipilt ei näidanud sel hetkel luupõletikku ja välistatud sai ka veremürgitus. Brayanile määrati antibiootikumid. Erinevate arstidega suheldes sai selgeks, et on kaks võimalust: kas koera käpp amputeerida või teha talle naha siirdamine.

Eile käis loomakaitse liidu esindaja koos kasvatajaga kliinikus ja selgus, et koera olukord pole sugugi kiita. Nekroosi tõttu tuli üks varvas eemaldada. Kuna analüüside vastused pole laborist veel tulnud, ei tea ka arstid täpselt, milles asi.

Eilse visiidi ajal tehti Brayanile ka rindkere röntgen, mis paljastas, et koera keres on neli õhupüssikuuli. Hetkel on aga teadmata, kus või millal need sinna said.

Loomakaitse liit kirjutab Facebookis, et Brayan on kõigest hoolimata sõbralik ja näitab välja, kui väga talle inimesed meeldivad. «Ta on tõeline südametemurdja. Isegi kliiniku arstid on armunud,» seisab postituses.

Kuna Brayani raviarved tulevad ilmselt üsna suured, palub loomakaitse liit heade inimeste abi. Täpsema info leiab Eestimaa Loomakaitse Liidu Facebooki lehelt. Abiks on seegi, kui jagate Brayani lugu.