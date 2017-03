Kass Sage'i lugu ehk Miks ei tohiks kiisut üksinda õue lasta

Sage kadus eelmisel nädalal ja tema pere ei teadnud mitu päeva, kus kiisu võib olla. Kui Sage lõpuks välja ilmus, oli ta kohutavalt piinatud. Tema silmadesse oli lastud liimi, liimipüstoliga oli tekitanud põletusarme ka kassi kehale. Lisaks sellele oli tal mitu luumurdu. Kuigi arstid pingutasid, et Sage'i elu päästa, suri kass kõigest päev pärast koju naasmist, kirjutab Fox.

Sage'i lugu šokeeris loomasõpru terves maailmas. PETA Los Angelese haru esindaja Katie Arth sõnas, et pole kahtlustki, et kass pidi taluma kohutavat piinamist. Utah' osariigi loomakaitse ühenduse esindaja Deann Shepherd ütles, et Sage'i lugu tuleb levitada, mitte maha vaikida, kuna tegemist on väga tõsise kuriteoga. Kuriteo toimepanijaid otsitakse ja asjaliku info eest on välja pandud märkimisväärne rahasumma (50 000 dollarit).

PETA otsustas seda lugu ära kasutada, et kassiomanikele meelde tuletada olulist asja: lemmikut ei tohi üksinda õue lubada. Katie Arth ütles, et iga loomaomanik vastutab ise selle eest, et tema lemmik oleks kaitstud ja elaks turvalistes tingimustes. PETA plaanib Utah' osariigis üles panna suured plakatid, millel on piinatud Sage'i foto ja meeldetuletus oma lemmikute eest hoolt kanda.

Loe ka selle kohta, kas Eestis on lubatud kassi üksinda õue lasta või mitte!