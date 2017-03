Kolm nõuannet, kuidas kassi eluviisi aktiivsemaks muuta

Kassid peavad trenni tegema nagu inimesedki, et tervis oleks korras ja eluiga võimalikult pikk. Õnneks on mitmeid võimalusi, kuidas omanikud saadavad kindlustada, et kass oleks rõõmus, terve ja aktiivne, kirjutab iHeartCats.

Järgnevalt on välja toodud kolm võimalust, kuidas toakassi eluviisi aktiivsemaks muuta.

1. Minge koos jalutama

Kui elad rahulikus piirkonnas, kus on pigem vähe liiklust ja igas aias ei haugu kuri koer, siis pane oma kass rihma otsa ning mine temaga jalutama. Esialgu on see kassi jaoks kindlasti võõras tegevus ja ta ei tunne end rihmaga mugavalt, aga ajapikku ta harjub ning hakkab seda isegi nautima. Kassidele meeldib väljas käia, kuna seal on palju uusi lõhnu ja kohti, mida avastada. Kui kass ei taha rihmaga harjuda, proovi teda maiustuste abil veidi meelitada.

2. Mängi temaga rohkem

Sa võid kassile osta terve hunniku mänguasju, aga vahel võiksid ka ise temaga mängida. Mängimine on hea moodus teievahelise sideme tugevdamiseks ja see pakub kassile nii vaimset kui füüsilist aktiivsust. Võta kassi lemmiklelu ja viska seda mööda tuba, et kass saaks sellele järele joosta ning seda närida.

3. Suhtu asjasse loominguliselt

Toakassil võiks kodus olla ka kraapimispuu, ent kui sulle need valikud ei meeldi, mida loomapoed pakuvad, siis meisterda ise kassile ronimisalus, kus ta saaks ka oma küüsi teritada. Lisaks kraapimispuudele on olemas ka erinevaid riiuleid ja torusid, mida saab koju seintele paigaldada, et toakassil oleks rohkem võimalust ronida ning liikuda. Kassid armastavad ronimist ja kõrgeid kohti, seega loo oma kiisule selline koht, kus ta saaks kõrgustes mõnuleda.