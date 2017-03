Fännid pole rahul menuka koertenäituse võitjaga

Afterglow Miami Ink oli Cruftsil üsna edukas: võistluse eelviimasel päeval võitis ta linnukoerte grupis esikoha ja lõpuks õnnestus tal ka üldvõit napsata. Ent paljud võistluse fännid ja vaatajad leidsid, et see polnud sugugi parim valik, kirjutab Telegraph.

«Seda spanjelit ei saa nimetada linnukoeraks ja kindlasti polnud ta võistluse parim!» pahandas üks fänn Twitteris. Teine leidis, et Cruftsi võitjaks valitakse alati «käekotikoer» ja see, kes seekord esikoha sai, «pole isegi päris koer».

One is #crufts2017 Gun dog champion. One is an actual gun dog. Can you see why us real working dog folk can't take #Crufts seriously? pic.twitter.com/3wbeFHUMif — Ben Redman (@cows94) March 11, 2017

Võistluse võitnud spanjelil, keda kutsutakse lihtsalt Miamiks, on pikk ja hoolitsetud kasukas. Tema karvkate näeb nii kaunis välja, et sotsiaalmeedias hakati teda võrdlema lauljanna Sia soenguga. «Mulle tundub, et Cruftsil osaleb üks koer Sia parukaga,» kirjutas üks fänn Twitteris.

Cruftsi võitja Miami ja Sia / AFP/Reuters/SCANPIX

Cruftsi esindaja Caroline Kisko ütles, et paljud linnukoerte gruppi kuuluvad koerad ei tegele regulaarselt jahilkäimisega, kuid sellegipoolest on neil jahiinstinkt. Kisko sõnas, et kokkerspanjelid on ühed populaarsemad koerad, kes toovad sadadele tuhandetele inimestele rõõmu ja seda Crufts tähistabki.

Suurbritannia kennelklubi andmetel on linnukoerad aretatud selleks, et nad aitaksid jahimeestel leida elusaid linde ja toimetaksid peremeheni ka juba maha lastud saagi. Kennelklubi esindaja sõnul on linnukoerad head kaaslased ja sobivad kenasti ka lastega peredesse.

Kohtunik Jeff Horswell, kes üldvõitja välja valis, oli Miamist vaimustuses ja kiitis koera «karismat», kui koer auhinda vastu võtma lippas. «Ta on üsna eriline. Ma olen sõnatu ja vaimustuses,» rääkis Horswell.

It’s that incredible moment we’ve all been waiting for, as the #Crufts 2017 Best In Show winner is announced! pic.twitter.com/geO5XNXGSQ — The Kennel Club (@KCLovesDogs) March 12, 2017

Sel aastal äratas Crufts ka loomakaitsjate tähelepanu, sest koerte treenerid ja omanikud hoiavad nende sõnul rihma valesti käes. Suurbritannia loomakaitseorganisatsiooni esindaja sõnas, et sel moel rihma hoidmine tekitab koertele stressi ja võib ka füüsiliselt viga teha.

Neli päeva kestev Crufts tõi Birminghami kokku üle 160 000 inimese ja osalejaid oli 56 riigist.