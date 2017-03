Muusik Sandra Vabarna kaunis kass oli mitu päeva kadunud

Täna jõudis Em õnneks koju tagasi. Selgus, et üks Soome seltskond oli uitama läinud kassi enda juurde võtnud ja hiljem varjupaika viinud. Varjupaigast saadi Em kätte ja nüüd on ta kenasti kodus.

Sandra Vabarna kass Em / Erakogu

Sandra Vabarna on Emi kohta öelnud, et tegemist on täitsa tema iseloomuga kassiga. «Ta on minu jaoks tõeline stressimaandaja ja aitab mul aega maha võtta. Vahepeal võib olla veidi keeruline logistiliselt, kui reisidel oleme, aga see rõõm, mis ta meile pakub, on igati seda väärt. Ma tean, et keegi ootab kodus ja samas vajab minu hoolt ja kaitset. See on hea tunne,» sõnas ta ja lisas, et kui nad ise on reisil ning kass on tema sõbranna juures, siis nad ikka räägivad Emiga läbi Skype'i.