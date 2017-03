Viis moodust, kuidas kass omanikuga suhtleb

iHeartCats tõi välja mõne mooduse, kuidas kassid omanikele oma vajadustest märku annavad.

1. Näugumine

Ilmselt ei vaidle keegi vastu sellele, et näugumine on üks viis, kuidas kassid suhtlevad. Ekspertide sõnul näuguvad kassid selleks, et anda märku füüsilisest, emotsionaalsest või sotsiaalsest vajadusest. Inimestele võib tunduda, et kassid «räägivad» omavahel näugudes, kuid tegelikult juhtub seda väga harva. Kassid näuguvad peamiselt inimestega suhtlemiseks, omavahel suhtlevad nad teistmoodi.

2. Kräunumine

Kräunumine on häälitsus, mis kestab üsna pikalt ja on pigem intensiivne. Kassid kasutavad seda näiteks frustratsiooni või hirmu väljendamiseks. Kui kass on kastreerimata või steriliseerimata, siis võib kräunumise tähendus olla seksuaalse alatooniga. Kui kass näeb aknast mõnda teist kassi, siis võib kräunumine väljendada agressiivsust. Kui kass on nurka surutud ja ta karvkate on erakordselt kohevil, siis võib kräunumine väljendada hirmu. Kõige paremini saab kassi kräunumisest aru ilmselt see inimene, kes on temaga kõige lähedasem.

3. Hõõrumine

Kassil on näo külgedel näärmed ja kui kass oma nägu vastu inimest hõõrub, siis ta märgistab inimese oma lõhnaga. See lõhn tekitab kassis turvatunnet. Metsikud kassid võivad vahel üksteise vastu hõõruda ja sellega väljendavad nad usaldust ning samuti turvatunnet. Rõõmusta, kui kass end sinu vastu hõõrub, kuna see tähendab, et ta tunneb end sinuga olles hästi.

4. Nurrumine

Enamasti nurruvad kassid siis, kui neil on hea ja mugav olla. Vahel võib aga nurrumine väljendada ka hirmu, närvilisust või valu. Kassid võivad nurruda ka siis, kui soovivad ennast rahustada. Teadlased on leidnud, et kassi nurrumisel võib olla lausa teraapiline või parandav toime.

5. Silmade pilgutamine

See, kuidas kass silmi pilgutab, võib paljastada tema emotsionaalse seisundi. Kui kass on lõõgastunud, pilgutab ta silmi aeglaselt. Kui kass on erutunud või pinges, siis ei pruugi ta üldse silmi pilgutada ja lihtsalt jõllitab midagi. Kui kass pilgutab sind nähes aeglaselt silmi, siis ta ütleb, et tal on hea olla.