Kümme müüti loomade kohta, mida ei tasu uskuda

Bright Side otsustas välja uurida, milliseid loomadega seotud müüte ei tasuks uskuda.

1. Koerad näevad kõike mustvalgelt. Vale! Koerad näevad ka kõiki teisi värve, kuigi vastab tõele, et nad ei näe värve nii hästi kui inimesed.

2. Punane värv ajab härja närvi. Vale! Härg ei taha härjavõitlejat rünnata mitte sellepärast, et tal on punane rätt käes, vaid härga ärritab hoopis tema ees toimuv liikumine.

3. Jaanalind matab hirmu tõttu pea liiva alla. Vale! Kui jaanalind tunneb hirmu, siis ta laseb kiirelt jalga, mitte ei ürita pead peitu pista.

4. Kameeleon muudab värvi, et keskkonda sulanduda. Vale! Kameeleon muudab värvi vastavalt tujule.

5. Elevandid trambivad. Vale! Võib-olla oled kuulnud ütlust, et «sa trambid nagu elevant», kuid tegelikult on see võrdlus ebatäpne, sest elevandid kõnnivad võrdlemisi vaikselt.

6. Sinivaal võib auto alla neelata. Vale! Kuigi sinivaal on massiivne ja peale vaadates tundub, et auto mahuks lahedalt talle kõhtu, ei ole sinivaal siiski suuteline autot alla neelama.

7. Mutid on pimedad. Vale! Mutt näeb, aga tal on väga kehv nägemine.

8. Hiired armastavad juustu. Vale! Hiired võivad juustu süüa, aga see pole kindlasti nende lemmiktoit.

9. Kalad ei tee häält. Vale! Kalad on suutelised häält tegema ja vahel teevad nad lausa nii kõva häält, et teadlaste sõnul võiks seda saginat võrrelda mõne loomafarmiga.

10. Loomad magavad talveund sellepärast, et nad ei tule külma kliimaga toime. Vale! Karud ja muud loomad magavad talvel hoopis sellepärast, et talvel oleks neil üsna keeruline toitu leida.