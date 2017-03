Tegemist on suurt kasvu koeraga, kuid ärge laske välimusel end petta, hoolimata massiivsest kehast, on Titaan väga armas ja sõbralik. Ta oskab käituda, ei tiri jalutades rihma ja kuulab sõna. Titaan on veel suhteliselt noor, seega on teda kerge treenida.

Ta lepib kõigiga, kuid eriti hindab Titaan mehi – neid tahaks ta lausa kallistada. Mängida meeldib talle väga, kõige rohkem meeldib talle köit tirida ja vahel on ta nõus ka palli järele jooksma.

Titaan leiti Vasara tänavalt. Kui soovid koera kohta rohkem infot, helista varjupaika telefonil 51 41 431.