Koer teab täpselt, kuidas oma tahtmist saada

Marianne Heberlein, kes uuris koerte käitumist Zürichi ülikoolis, tahtis proovile panna loomade oskuse kasutada pettust selleks, et panna inimesi enda soovide järgi käituma. Mõte katsetada seda just koertega tekkis naisel enda koeri jälgides, kirjutan New Scientist.

Heberleini sõnul on ta täheldanud, et üks tema koertest oskab näiteks teeselda, et ta näeb väljas midagi põnevat, mille peale teine koer tõttab akna juurde ja vabastab mõnusa koha, kus ta enne pikutas. Esimene koer sätib end seejärel soojale kohale magama. «Seda juhtub väga tihti, aga sellist pettuse kasutamist pole lähemalt uuritud,» selgitas naine.

Heberlein viis läbi katse, mille käigus pandi erinevad koerad paari kolme inimesega – üks neist oli koeraomanik, kes andis koerale alati maiust ja kaks inimest olid koera jaoks võõrad. Võõrastest üks oli koostööaldis ja nõustus koerale maiust andma, kuid teine võõras seda ei teinud. Kui koerad olid aru saanud, kuidas erinevad inimesed käituvad, lasti neil inimesi juhatada kolme karbini. Ühes karbis oli mahlane vorst, teises kuiv koeraküpsis ja kolmas oli tühi.

Katsete käigus selgus, et esiteks jäi koertele üsna hästi meelde, millises karbis valitseb tühjus ja kust saab maiust. Teine huvitav avastus oli see, et omaniku ja koostööalti võõra juhtisid koerad peaaegu alati toitu sisaldava karbini ning said karbi sisu nahka pista; võõra, kes koertele süüa ei andnud, juhtisid nad pigem tühja karbini.

Heberlein ütles, et teda üllatas see, kui kiiresti mõned koerad optimaalse käitumismalli välja nuputasid. «Koertele sai üsna ruttu selgeks, milline inimene on lahke ja milline mitte,» ütles naine. Ta tõi näiteks ahvid, kellega on analoogseid katseid tehtud, kuid siis on katset pidevalt korratud, et ahvid saaksid toimuvale pihta.

Teadlaste sõnul tasuks seda teemat veelgi lähemalt uurida, kuna neid on ammu huvitanud, kas koerad mõistavad inimeste käitumist ja teevad sellest ka omad järeldused. Heberleini katse lubab oletada, et koerad mõistavad meid paremini, kui oleme siiani arvanud.