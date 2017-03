Mees soovis kassipoega, kuid sai hoopis eaka kassi

Paul võttis ette teekonna varjupaika, et leida särtsakas ja uudishimulik kassipoeg. Aga kui ta varjupaigas puuride vahel kõndis, tabas teda üks mõte. «Sain järsku aru, et kassipojaga peab palju rohkem tegelema kui eaka kassiga ja ilmselt on noore kassiga ka rohkem probleeme,» selgitas ta. Tudengina liigub Paul üsna palju ringi, seega ta vajas pigem lemmikut, kes oleks iseseisev ja saaks ka üksinda hakkama, kirjutab iHeartCats.

Peagi leidis Paul 12-aastase halli värvi Cleo, kel olid ilusad rohelised silmad. Paul taipas kohe, et Cleo on eriline. Cleo eelmine omanik oli lasknud kassil kõik küüned eemaldada, ent kui koju võeti veel üks uus kiisu, tundis Cleo end ohustatuna ja asi muutus väga stressirohkeks. Peagi otsustati Cleost loobuda ja nii jõudis ta varjupaika. Seda taustalugu kuuldes oli Paul kindel, et Cleo on tema kass.

«Otsustasin, et Cleo on väärt head kodu, kus ta saab rahulikult olla ega pea muretsema sellepärast, et tal küüsi pole,» sõnas Paul. Nüüd elabki Cleo koos Pauli ja tema kahe korterikaaslasega. Kolm noormeest pühendavad Cleole piisavalt aega ja lasevad tal rahus olla, kui kass eelistab üksindust.

«Esialgu oli ta väga häbelik ja vaoshoitud, aga nüüd on ta meisse kiindunud,» rääkis Paul. «Cleo on võõrastega väga sotsiaalseks muutunud ja talle meeldib oma leludega mängida. Ma olen kindel, et tema elu on meiega palju parem kui eelmise omaniku juures.»