Veterinaarid paljastavad kõige veidramad palved, mis loomaomanikud on neile esitanud

VetStreet uuris loomaarstidelt, millised on olnud kõige veidramad palved, mis loomade omanikud on neile esitanud. Siin on mõned näited.

1. «Meie kliinikus käis üks klient, kes soovis lasta oma emase koera kastreerida, aga mitte steriliseerida, kuna kastreerimine on soodsam.»

2. «Meie kliiniku juures tegutseb ka lemmikloomade hotell. Üks klient tõi oma koera meile ja palus, et koera puuris oleks terve selle aja tema perekonna foto. Aga see polnud tavaline foto – see oli pandud elektroonilisse raami ja pere oli sinna sõnumi salvestanud. Nad palusid, et me laseks koerale seda sõnumit kuus korda päevas.»

3. «Meie juures käis kunagi üks naine, kes palus oma parti kontrollida, kuna part keeldus ujumast. Me kontrollisime ja selgus, et tema kanaga on kõik korras.»

4. «Üks klient palus meie abi, et korraldada tema kassi saba privaatne tuhastamine pärast saba eemaldamise operatsiooni.»

5. «Üks klient tõi oma kassi meile kastreerimiseks, aga enne operatsiooni palus ta, et järsku me saame ta isase kassi mõne emasega veel viimast korda kokku lasta. Meie otsekohene administraator vastas talle, et me kahjuks ei paku enam sellist teenust.»

6. «Meie kliinikus käis klient, kes palus, et me kutsuks tema lemmikut «härraks», kuni lemmik meiega harjub. Klient ütles, et ta annab ise teada, kui looma tohib hakata nimepidi kutsuma.»

7. «Üks klient palus, et me hoiaks tema koera munandid pärast eemaldamist alles. Ta soovis need oma kabinetti purki panna ja kui tema tütar saab kohtinguealiseks, kavatses mees tütre kavaleri enda juurde kutsuda ja näidata, mis oli eelmise kavaleriga juhtunud.»

8. «Rohkem kui üks loomaomanik on meie kliinikus särgi seljast võtnud, et nõu küsida nahalööbe kohta.»

9. «Üks klient palus arstil kanda kleiti ja parukat, kuna tema koerale ei meeldi mehed.»

10. «Üks meie kliiniku klient uuris, kas ta saaks tööpäeval pidada meie juures oma lapse sünnipäeva.»