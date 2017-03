Faktid tõestavad: koertel on muljetavaldavad võimed!

Mother Nature Network tõi välja mõned huvitavad faktid koerte kohta.

Mis on kõige pikem distants, kuhu koer on väidetavalt omaniku lõhna tundnud? 17 kilomeetrit. Koera n-ö sisemine GPS on alati teadlastele huvi pakkunud, aga kõige üllatavam oli see, kui 2015. aastal rändas üks koer 17 kilomeetrit, et jõuda omaniku juurde. Kuna koer oli ühest kohast teise sõitnud autoga, siis tagasitee pidi ta täiesti iseseisvalt leidma ja tal õnnestus seda teha.

Professor Bonnie Beaver selgitas, et kui koer oleks ka esimese reisi teinud jalgsi, siis ta oleks lihtsalt oma lõhna järgi tagasi liikunud, aga antud juhul liikus koer ilmselt oma endise omaniku lõhna järgi. Beaveri sõnul oli see võimalik ilmselt tänu õigele tuulesuunale.

Kuidas koer teab, et omanik tuleb peagi töölt koju? Enamik teadlasi on arvamusel, et koerad ootavad omanikke õhtul ukse juures tänu keskkonnast tingitud muutustele. Kõige lihtsam selgitus võib olla see, et koer kuulis autoukse pauku või samme trepil. Samas on tehtud uuringuid, mis on tõestanud, et koerad kuidagi tajuvad seda, et omanik on kodu poole teel.

Briti teadlane Rupert Sheldrake viis kahe aasta jooksul läbi mitu eksperimenti, milles osalesid üks koeraomanik ja tema koer. Omanik naasis töölt koju auto, jalgratta või taksoga ja iga kord liikus koer akna juurde ootama sel hetkel, mil omanik oma lähtekohast lahkus. Telepaatia? Sheldrake'i sõnul on see võimalik.

Kui kiiresti jooksevad kõige väledamad koerad? Enamik koeri on suutelised jooksma umbes 30 km/h, kuid välejalgne inglise hurt on suuteline jooksma lausa 72 km/h. Võrdluseks võib öelda, et kiireim imetaja, gepard, suudab joosta kuni 109 km/h. Teised kiired koeratõud on näiteks ungari linnukoer ehk vizsla, saluki ja whippet.

Millist haigust on koer suuteline lõhna järgi tuvastama? Mitmed uuringud on näidanud, et koerad suudavad näiteks inimese uriini või hingeõhku nuusutades kindlaks teha, kas tegemist on vähihaige inimesega või mitte. Mõned koerad on treenitud selleks, et anda omanikule märku, kui omaniku veresuhkur on ohtlikult madal. Samuti on avastatud, et abikoerad oskavad omanikku hoiatada ka siis, kui omanikul võib haigushoog tekkida.

Kas koer oskab maavärinat ennustada? Jah, oskab. Sajandeid on räägitud, et mitmed loomad suudavad looduskatastroofide teket ette tajuda. Näiteks Vanas-Kreekas täheldati, et koerad ulgusid enne maavärinat rohkem kui tavaliselt. Koerte käitumisekspert Stanley Coren sõnas, et tänu erakordselt heale kuulmisele on koer suuteline seismoloogilisi muutusi tajuma.

Kas koerad on suutelised sõnu selgeks õppima? Stanley Coreni sõnul suudab intelligentne koer selgeks õppida kuni 165 sõna ja n-ö superkoerad (nt kollid ja puudlid) võivad selgeks saada kuni 250 sõna. Üks USAs Lõuna-Carolina osariigis elav kolli mõistab väidetavalt tuhandet sõna ja teab näiteks oma mänguasjade nimesid.