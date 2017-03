See iludus on küll alles Sillamäe kassikolooniast ja väga karmidest tänavatingimustest kolinud Pesaleidja hoiukoju armastavasse ja turvalisse keskkonda, kuid on nii kohanemisvõimeline, et jääb mulje nagu tegemist oleks elupõlise kodukassiga. Mitte miski ei reeda tänaval külmas ja näljas veedetud aegu. Isegi neiu kasukas näeb välja nagu see oleks diivanikassi oma. Airabellal on täiesti töökorras nurrumootor ja ka pai on tema poolt hinnatud.

Pesaleidja poolt on hoolitsetud ka selle eest, et Airabell ei peaks jooksuaegade küüsis vaevlema ning ta on juba ka steriliseeritud. Kui soovid talle kodu pakkuda, täida kassisoovija ankeet.