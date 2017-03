Vend asendas õe kuldkalad porganditega

Twitteris hakkasid pildid kuldkaladest ja porganditest kiirelt levima. Paljud tundsid muret, mis päris kaladest sai. Noormees kinnitas, et õe kuldkalad on tema toas akvaariumis ja neil on seal parem elu kui enne, sest ta annab neile regulaarselt süüa, kirjutab Time.com.

Teised imestasid selle üle, kas õde üldse ei hooli oma kaladest, kui ta polnud mitu päeva hiljem märganud, et «kalad» ei liigu akvaariumis. Pole teada, kas tänaseks on õde juba asendust märganud või mitte.