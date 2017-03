Suurbritannia koeraomanikud reastasid koeratõud nutikuse alusel

Küsitluses osales 2000 koeraomanikku ja kõige nutikamaks koeraks hinnati kolli (39 protsenti). Teisele kohale tõusis Saksa lambakoer (29 protsenti), kellele järgnes labrador (28 protsenti) ja kuldne retriiver (18 protsenti), kirjutab Express.co.uk.

Kõige vähem nutikaks hinnati mopsid (20 protsenti), chihuahuad (17 protsenti) ja buldogid (10 protsenti).

Loomade psühholoog dr Roger Mugford, kes on treeninud ka kuninganna Elizabethi corgisid, ütles, et üks asi on nutikus, aga teine asi on kuulekus. «Kollid on kahtlemata ühed kergemini treenitavad koerad,» sõnas Mugford ja lisas, et kollid tahavad alati ka inimestele heameelt valmistada, on väga sportlikud ning intelligentsed.

«Aga selliseid koeri on veel,» jätkas treener. «Mina eristaksin kuuletumist ja probleemide lahendamise oskust. Üldiselt on kõik koerad suutelised inimesi jälgima ja mõistma seda, mida me teeme.» Mugford sõnas, et tema poleks mopse kindlasti nimekirja lõppu pannud.

Küsitlusest selgus seegi, et Suurbritannia kodudes elavad koerad pole alati parima käitumisega. Umbes 40 protsenti koeraomanikest tunnistas, et nende lemmikud ei mõista kõige lihtsamaid käsklusi. Ligi pooled koeraomanikest ütlesid, et nemad ei julge koera avalikus kohas rihma otsast lahti lasta, kuna pelgavad, et koer pistab jooksu ega tule enam tagasi.