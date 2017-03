Miks koerad pärast ärkamist end venitavad ja raputavad?

Veterinaar Paul Rosenberg rääkis, et koerad on läbi aegade olnud jahipidajad ja võitlejad ning nad on igal hommikul ärganud teadmatuses, mida päev võib tuua. Rosenbergi sõnul aitab venitamine koera ette valmistada selleks, kui ta peab minema toitu jahtima või oma territooriumit võõraste eest kaitsma, kirjutab The Dodo.

«Evolutsioon soosib neid, kes on valmis,» sõnas Rosenberg. «Kui jätad venitamata, siis riskid sellega, et sa ei suuda edukalt jahti pidada ja sured nälga. Võitluses võid vigastada või surma saada ja sul ei sünni ühtegi järglast.»

Aga kuidas on lugu keha raputamisega? Koeratreener Jackie Cameron ütles, et koerad on aktiivsed tegelased – kui nad ärkavad, siis nad tahavad üsna pea ka liikuma hakata ja raputus aitab keha üles äratada.