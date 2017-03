Tallinna loomaaia jääkarupoeg sai lõpuks nime

Kokku esitati jääkarupoja nimekonkursile 3821 nime, mille hulgast valis loomaaia töötajatest ja Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi esindajast koosnenud komisjon jääkarupoisile sobiva nime.

Loomaaed kirjutab Facebookis, et nimi Aron peegeldab maskuliinsust ja jõudu, aga samas on see nimi lähedal ka jääkarupoisi esivanemate nimedele. Karupoja ema on Friida ja isa Nord, Friida vanemad olid Vaida ja Franz ning Nordi vanemad Olga ja Eric.

Aroni nime esitati konkursile 36 korral.