Nutikas pallike laseb lemmiklooma eemalt jälgida ja temaga mängida

Pebby on nutitelefoni teel kontrollitav pallike, mis mängib ja lõbustab lemmikut seni, kuni omanik koju jõuab. Omanik saab pallikest nutitelefoni abil suunata liikuma ühest toast teise ja loodetavasti tõmbab see lemmiklooma tähelepanu ning ta liigub ka sel ajal, kui on üksinda kodus, kirjutab TechCrunch.

Omanik saab seadistada Pebby nii, et see saadaks talle telefonile teadaande iga kord, kui lemmikloom robotiga mängib.

Roboti sees on ka mikrofon ja kaamera, mille abil omanik saab lemmikuga suhelda. Pebby sisse on paigaldatud ka laserkiir ja LED-tuled, palli kesta saab vahetada, et muuta see oma lemmikule meelepäraseks.

Vaata videost, kuidas see nutikas pall töötab!