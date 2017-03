Päevakäpp: paariaastane Ronja otsib kodu

Nüüd otsitakse Ronjale uut kodu ja seekord antakse ta vaid sellisesse kohta, kus Ronja saab olla ainus koer. Eelistatud on maakohad ja eakad inimesed, kuna nendega sobib Ronja kenasti.

Tartu koduta loomade varjupaik

Kuna temas on ka taksi verd, siis peab arvestama, et Ronjal on jahikoera instinktid, mis tähendab seda, et endast väiksemad loomad võib ta maha murda. Inimestega on Ronja sõbralik, vahel lausa sülekoer, seega ainult õuekoeraks ta ei sobi.

Kui soovid Ronja kohta rohkem infot, helista telefonil 53 339 272.