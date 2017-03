Rottweiler avas parameedikutele ukse ja päästis omaniku elu

Gregoryl oli tekkinud sisemine verejooks, mistõttu helistas ta kiirabisse, kuid pärast seda kaotas mees teadvuse. Kohale sõitnud parameedikud avastasid, et nad ei saa kuidagi majja sisse, kuna uks oli kinni. Kolmeaastane rottweiler Megan otsustas aga ohjad haarata ja hüppas välisukse juures, kuni uks avanes, kirjutab Mirror.co.uk.

«Pole kahtlustki, et Megan päästis mu elu,» ütles Gregory. «Tänu temale said parameedikud sisse ja aitasid mind. Ilma Meganita oleks sel lool teistsugune lõpp olnud.» Gregory sõnas, et Megan on varemgi ust avanud ja sellest on kasu olnud siis, kui mõni pereliige on võtmed koju unustanud, kuid nad poleks kunagi osanud aimata, et see oskus võib ühel päeval mehe elu päästa.

Gregory oli parajasti Megani ja kahe teise koeraga kodus, kui tal halb hakkas. Mees mäletas, et enne teadvuse kaotamist jõudis ta mõelda, et nüüd ta ilmselt sureb. Kõik kolm koera hakkasid mehe nägu limpsima, justkui mõistes, et midagi on korrast ära.

Sündmuskohale saabunud parameedikud arvasid esialgu, et Megan on välisukse juures sellepärast, et üritab võõraid oma kodust eemale hirmutada, ent koer avas neile hoopis ukse. «Kui nad sellest aru said, siis see avaldas kõigile muljet. Nad olid kaalunud politsei kutsumist, et majja sisse saada, kuid siis oleks võinud juba liiga hilja olla,» lausus Gregory.

Ta rääkis, et koer ei jaksanud ära oodata, millal mees lõpuks haiglast koju saab. «Ta pole mu kõrvalt lahkunud pärast seda, kui ma haiglast välja sain,» ütles ta. «See näitab, et koerad saavad aru, kui midagi on korrast ära ja nad teevad kõik endast oleneva, et olukorda parandada. Seni, kuni Megan on meiega, ei pea me midagi kartma.»