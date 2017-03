Üheksa nõuannet, et kass oleks terve ja elaks kaua

Kassisõpradele suunatud portaal iHeartCats tõi välja üheksa nõuannet, kuidas kassi eluiga pikendada ja kindlustada, et kass oleks hea tervise juures.

1. Ära lase kassi õue. Teadlaste sõnul elavad õuekassid umbes 2-5 aastat, kuid toakassid 15-20 aastat. Väljas varitsevad kassi erinevad ohud, sealhulgas haigused, liiklus ja vahel ka inimesed, kes ei salli kasse.

2. Lase kass kastreerida või steriliseerida. Kastreerimata või steriliseerimata kass võib tõenäolisemalt kodust plehku panna. Kui leiad, et su armas kiisu võiks enne operatsioonile minekut pojad saada, siis mõtle palun sellele, kui palju on varjupaikades kasse, kel pole kodu.

3. Harja kassi regulaarselt. Regulaarne kammimine või harjamine aitab vähendada pusasid ning eemaldab ka lahtised karvad, mis muidu võivad kassi seedeelundkonda sattuda. Harjamine on eriti tähtis pikakarvaliste kasside puhul.

4. Veendu, et kassil oleks alati puhast joogivett. Kassil peaks kogu aeg olema kausis puhast ja värsket vett. Ära anna kassile ainult kuivi krõbinaid, vaid paku talle ka vedelaid toite, et kass saaks ka toiduga piisavalt vedelikku. Kassid pole harjunud vett jooma, seega on hea, kui nad tarbivad vedelat toitu.

5. Vaheta kassi mänguasju. Kassid tüdinevad mänguasjadest väga kiiresti, seega sul võiks olla väike varu ja võiksid mänguasju aeg-ajalt vahetada. Mängi ise ka kassiga, ära eelda, et kass seda alati üksinda teeb. Kodukasside üheks suurimaks probleemiks on ülekaalulisus, aga aktiivse eluviisiga saab seda ennetada.

6. Puhasta liivakasti iga päev. Kassid on väga puhtad loomad ja kui nende tualett ehk liivakast on liiga räpane, siis ei soovi kass seda kasutada. Kassi liivakasti võiks puhastada iga päev, et kiisu saaks käia puhtas tualetis ja et kodus ei leviks ebameeldivad lõhnad.

7. Ära paku kassile inimestele mõeldud toitu. Paljud inimestele mõeldud toidud ja toiduained ei ole kasside jaoks sugugi kergesti seeditavad. Kui soovid kassile mõnda oma toitu pakkuda, siis võiks eelnevalt loomaarstiga nõu pidada ja veenduda, et seda on ohutu teha.

8. Muretse kassile kraapimispuu. Kassil võiks olla kodus kraapimispuu, kus ta saab oma küüsi teritada, kuna siis ei pea kartma, et kass hakkab mööblit kraapima.

9. Jälgi kassi silmi, kõrvu, hambaid ja käppasid. Kui märkad muutusi, võta kindlasti loomaarstiga ühendust. Probleemidele tuleks juba varajases staadiumis jälile saada, et arst saaks kassile vajadusel ravi määrata.