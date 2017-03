Kuldne retriiver jagab New Yorgi tänavatel kallistusi

Kui sul on paha tuju, siis ilmselt pole midagi mõnusamat sellest, kui koer sulle siira kallistuse kingib. Viieaastane Louboutina, hüüdnimega Loubie, on kallistusi jaganud alates 2014. aastast. Kõigepealt õppis koer käppa andma, seejärel istuma nii, et esikäpad on maast lahti ja viimaks sai ta ka kallistamise selgeks, kirjutab Lonely Planet.

Koera omanik Cesar Fernandez-Chavez ütles, et alates sellest ajast on nende jalutuskäigud muutunud palju pikemaks, kuna Loubie tahtis pidevalt peatuda ja meest kallistada. Aja jooksul hakkas ta kallistama ka võõraid inimesi. Fernandez-Chavez sõnas, et tema pole treeninud Loubiet võõraid kallistama, aga ta saab juba aru, kui koeral on plaanis seda teha.

A post shared by Louboutina (Loubie) (@louboutinanyc) on Mar 1, 2017 at 9:21am PST

«Ta üritab selle inimesega sidet luua, seega usaldus on tema jaoks väga oluline. Kõige paremini toimib see n-ö koerainimestega. Kui keegi läheneb meile selleks, et koeraga pilti teha, siis ilmselt ei lähe kallistamiseks. Loubie valib ise välja inimesed, keda ta tahab kallistada ja kellega sidet luua,» selgitas mees.

Loubiel on juba fänne üle maailma. Paljud, kes New Yorki külastavad, üritavad ka välja uurida, kus kandis võiks Loubie sel ajal liikuda. Fernandez-Chavez rääkis, et nüüd on see juba igapäevane asi, et inimesed käivad neil kannul ja tunnevad koera vastu huvi. Tema sõnul on Loubiega kohtumas käinud fännid Argentiinast, Brasiiliast, Hollandist, Šotimaalt ja Hiinast.

Louboutina sotsiaalmeediakontodele jõuab iga päev umbes 200 sõnumit, kuna inimesed tahavad temaga pidevalt kokku saada. Louboutina ja tema omanik plaanivad järgnevatel kuudel reisile minna ja külastada Peruud, Los Angelest ja Kreekat.