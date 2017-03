Päevakäpp: imeilus pikakarvaline Viktor ootab oma inimest

Hurmur Viktor kolis Pesaleidja kassituppa Sillamäe suvilakolooniast, kus alalõpmata käis võitlus elu ja surma peale, toit tuli iseseisvalt leida ning imekaunis pikk kasukas sai räsitud ja kogus endasse pulste. Nüüd aga on pulstid pügatud, kiisu saanud korralikult puhtaks kasitud ning inimene on suutnud tekitada Viktoris usaldust. Ta mängib vallatult sulepulgaga, lööb nurru, kui ta poole vaadata, ning püherdab mööda pesapatja, et näidata, kui ilus ta on. Ja ilus on ta tõesti.

Imearmas ja tõeliselt vahva umbkaudu kaheaastane kiisupoiss on kastreeritud, vaktsineeritud, saanud sise- ja välisparasiiditõrjed ning tal on kiip.

Kui sul on võimalus talle päris oma kodu pakkuda, siis täida kiisuvõtja küsimustik ja sinuga võetakse ühendust.