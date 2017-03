Pildid: merikilpkonna maost eemaldati 915 münti

Veterinaarid eemaldasid eile 25-aastase emase kilpkonna maost mündid, mis kilpkonn oli aja jooksul alla neelanud. Seoses sellega, et tema maos oli nii palju peenraha, oli ta hüüdnimeks saanud Bank, kirjutab Live Science.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

Tais usutakse, et kilpkonnale müntide viskamine kindlustab inimesele pika eluea ja toob õnne. Veterinaaride sõnul kaalusid kilpkonna maost eemaldatud mündid kokku umbes viis kilogrammi ja Banki kilp läks selle raskuse tõttu alt lõpuks katki ning tekkis põletik.

REUTERS/Scanpix

Seejärel toimetati Bank Chulalongkorni ülikooli veterinaaride juurde, kus viis veterinaari eemaldasid neli tundi kestnud operatsiooni käigus kilpkonna maost münte. Paljud mündid oli ka roostetanud.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

«Tulemused on rahuldavad. Taastumine sõltub nüüd Bankist,» ütles veterinaar Pasakorn Briksawan. Esialgu taastub Bank Chulalongkorni ülikooli loomahaiglas, kus ta saab kaks nädalat vaid vedelat toitu.

REUTERS/Athit Perawongmetha/Scanpix

Rohelised merikilpkonnad võivad elada väga kaua, nende keskmine eluiga on umbes 80 aastat. Kuna nende arv on looduses märkimisväärselt kahanenud, on rohelised merikilpkonnad väljasuremise ohus.