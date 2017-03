TOP 10: nädala parimad loomafotod

1. Venemaal Peterburis tehtud pilt, kus naine mängib oma koeraga. Lumel oleva varju järgi on aru saada, et koer on parajasti õhku hüpanud.

Dmitri Lovetsky/AP/Scanpix

2. Saksamaal Hamburgi loomaaias tehtud foto, kus külastajad uudistavad parajasti morska ja tema jälgib ka neid, kuigi mitte eriti lahke näoga.

Axel Heimken/AFP/Scanpix

3. Kaks tuvi istuvad Frankfurdis Eiserner Stegi jalakäijate sillal ja varjuvad turisti eest, kes parajasti sillalt pilte teeb.

FRANK RUMPENHORST/AFP/SCANPIX

4. Horvaatias asuvas Westgate'i kaubanduskeskuses toimus rahvusvaheline kassinäitus, millest võtsid osa nii mõnedki kodukassid.

Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

5. Tais eemaldati operatsiooni käigus merikilpkonna maost 915 münti, mis kaalusid kokku umbes viis kilogrammi. Tais on kombeks merikilpkonnade basseinidesse münte visata, kuna usutakse, et see pikendab inimeste eluiga ja toob õnne. Nüüd taastub merikilpkonn, kes sai hüüdnimeks Bank, paar nädalat loomadehaiglas.

Reuters/Scanpix

6. Alaskal toimus kelgukoerte võiduajamine ja koertel tuli hakkama saada üpris talvistes tingimustes.

Matt Buxton/AP/Scanpix

7. Suurbritannias toimus suur koertenäitus Crufts, mida nimetatakse lausa maailma suurimaks koertenäituseks. Sellest võtab osa umbes 22 000 koera ja kõigi sooviks on võita näituse parima koera tiitel.

XPOSURE/SCANPIX

8. Emane jääkaru Milana ujub Hannoveri loomaaias oma basseinis.

Holger Hollemann/AP/Scanpix

9. Kaks kassi jälgivad Kuveidis väikest hiirekest. Pole teada, kuidas see olukord lahenes.

Yasser Al-Zayyat/AFP/Scanpix

10. Sel nädalal jahmatas loomasõpru uudis sellest, kuidas salakütid murdsid ühte Pariisi lähistel asuvasse loomaaeda sisse, tapsid nelja-aastase ninasarviku ja eemaldasid tema sarve. See on tõenäoliselt esimene kord, kui Euroopas on rünnatud ja tapetud vangistuses elav ninasarvik.