Kassi leinav mees sai naabrilt üllatava kirja

Scott Ewels oli ääretult kurb, kui tema kass Bear jäi kodu lähedal auto alla. Triibik Bear ja tema vend Teddy olid olnud väga seiklushimulised kiisud. Kahekesi tõttasid nad sageli kassiluugist välja, et minna naabruskonda avastama, kirjutab The Dodo.

Ewels ei teadnud aga seda, et Bear ja Teddy olid oma seikluste jooksul leidnud ühe sõbra. Seoses Beari surmaga tuli see aga välja ja Ewels sai teada, et tema kass oli ka ühele võõrale hinge pugenud.

Kaks nädalat pärast Beari surma märkas Ewels, et Teddy saabus koju ja tema kaelarihma küljes oli kiri: «Kallis omanik, ma olen sinu naaber, elan korteris nr 4. Ma olen ka su kasside hea sõber, nad on mul iga päev külas käinud. Aga üks neist, see suurem, on mitu nädalat kadunud olnud. Kas temaga on kõik korras? Ma olen tema pärast väga mures. Ta on väga armas kass ja puges mulle hinge. Loodetavasti on kõik korras.»

Ewels oli kirjast väga puudutatud. Ta vastas kirjale ja viis selle kohe naabri postkasti. «Mainisin, et Bear sai surma ja olen väga õnnelik, et ta tõi teistelegi rõõmu. Lisasin oma meiliaadressi ja naaber on mulle saatnud pilte sellest, kuidas Bear ning Teddy tema korteris uudistamas käisid,» rääkis Ewels.

Selgus, et Bear oli võõra naise elus väga olulise tühimiku täitnud. «Ta avaldas meie naabrile muljet,» ütles Ewels. Naaber oli kassidele oma ülikooli lõputööd ette lugenud, kuna tal polnud kellegi teisega rääkida. Ewels ja tema naaber plaanivad Bearile väärika ärasaatmise korraldada.