Suurbritannia loomaaias on nelja aasta jooksul surnud umbes 500 looma

Nälginud känguru, haiglane leemur ja mangust, kel oli ilmselgelt karvkatet puudu, olid vaid mõned näited, mis loomakaitse esindaja Madeline Taylor tõi. Loomakaitse pole ainus, kes on seda loomaaeda uurinud – ka riigiametnikud käisid 2016. aastal kahel korral loomaaias kohapeal uurimas erinevate loomade surmajuhtumeid, kirjutab The Dodo.

Ametnike hinnangul on viimase nelja aasta jooksul surnud selles loomaaias 486 looma. Taylor ütles, et tema jaoks on kõige kurvem see, et antud olukord on loomaaias kestnud juba aastaid. «Neile on tehtud ettekirjutusi, kuid loomaaiatöötajad pole neid järginud. Nad justkui ei tahakski loomade elu paremaks muuta,» leidis ta.

Sara Dunbar/Caters News Agency/Scanpix

Loomakaitsjad on mures ka sellepärast, et loomaaias on lubatud külastajatel loomadega füüsiliselt suhelnud. Taylori sõnul pole see aktsepteeritav, sest teatud loomade puhul on haiguste edasikandumise risk ja pealegi võivad mõned loomad ohtlikud olla.

Taylor rääkis, et nad nägid loomaaias ka pingviine, kelle puuris oli küll bassein, kuid selles polnud üldse vett. Kuna tegemist oli sooja suvepäevaga, seisid pingviinid varjus, sest see oli ainus koht, kus neil polnud väga palav.

«Tundub, et see loomaaed pole suuteline loomadele sobivaid elamistingimusi looma,» leidis Taylor ja lisas, et neile tuleks meelde tuletada, mis on nende tegevusvaldkond ning mida nad tegema peavad.

See pole esimene kord, kui South Lakes Safari loomaaed on negatiivset tähelepanu saanud. 2013. aasta mais põgenes Sumatra tiiger oma puurist ja tappis 24-aastase loomaaiatöötaja. Loomaaiale mõisteti ligi 295 000-eurone trahv, kuid üllataval kombel ei pandud loomaaeda kinni.

Cumbria loomaaeda haldav organisatsioon võttis hiljuti South Lake Safari loomaaia üle ja muutis koha nime. Nad teatasid The Dodole, et pühendavad loomadele edaspidi rohkem tähelepanu ja üritavad anda endast parima, et loomade elamistingimused muutuksid.

Kuna loomaaia kohta on väga palju kaebusi esitatud, kahtles kohalik omavalitsus selles, kas loomaaia tegevusluba peaks üldse pikendama. Eile, 6. märtsil otsustati, et tegevusluba ei pikendata. Loomaaial on otsuse vaidlustamiseks aega 28 päeva.